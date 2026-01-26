Реклама

Девушка захотела в туалет и оконфузилась из-за его конструкции

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: feeling lucky / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Odd-South-6025 рассказала о том, как сильно захотела в туалет, гуляя по Парижу со своими друзьями. По словам девушки, она оконфузилась из-за конструкции уборной.

Найдя кабинку, перед которой выстроилась огромная очередь, автор неожиданно обнаружила, что на ней висит табличка, запрещающая использовать ее для дефекации. «Это оказался не туалет, а своеобразный женский писсуар, предназначенный для мочеиспускания на корточках, с металлической решеткой снизу. Дверца едва закрывалась и не запиралась, туалетной бумаги не было. Я запаниковала. Попыталась просто помочиться и найти нормальный туалет позже, но все пошло наперекосяк. Металлическая решетка ясно дала понять, что [мой кал] — это не то, что входило в планы проектировщиков», — покаялась девушка.

Выйдя из кабинки, она постаралась как можно быстрее присоединиться к своим друзьям. При этом она намеренно избегала зрительного контакта со следующим человеком в очереди, сгорая от стыда за использование туалета с недопустимой целью.

Ранее занятый туалет вынудил девушку найти экстремальный способ для срочной дефекации. Она отважилась на этот шаг, когда спазмы в животе стали невыносимыми, а кишечные газы «пахли так, будто на смену им вот-вот придут фекалии».

