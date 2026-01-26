Реклама

Лайнер с сотнями пассажиров застрял во льду недалеко от Антарктиды и попал на видео

Круизный лайнер застрял недалеко от Антарктиды и был спасен ледоколом США
Елизавета Гринберг (редактор)

Роскошный круизный лайнер Scenic Eclipse II с сотнями пассажиров застрял во льду недалеко от Антарктиды и попал на видео. Об этом пишет издание People.

Инцидент произошел 17 января. Судно застряло во льду во время плавания по морю Росса. Scenic Eclipse II, как сообщается, может вместить до 228 пассажиров и 176 членов экипажа.

Лайнер был спасен ледоколом береговой охраны США Polar Star. Уточняется, что операция проходила в день 50-летия ведомственного корабля. На кадрах можно увидеть, как он сначала приближается к застрявшему судну, а затем начинает следовать перед ним, чтобы обеспечить проходимость.

Ранее стало известно, что собиравшиеся в круиз россияне застряли в Сиднее, Австралия из-за поломки лайнера. Многие из них даже не имеют виз.

