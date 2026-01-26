Реклама

13:11, 26 января 2026Силовые структуры

Машина с мешком наркотиков врезалась в полицейских в российским регионе

В Биробиджане водитель с мешком наркотиков врезался в машину полицейских
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Биробиджане 24-летний житель, перевозивший на автомобиле подростков и наркотики, врезался в машину полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Один из подростков собрал в селе Ленинском коноплю и попросил знакомого подвезти его в город. По пути машину попытались остановить сотрудники ДПС, тогда юноша признался водителю, что при себе у него наркотики, и предложил не останавливаться. Началась погоня.

В результате водитель врезался в автомобиль полицейских, который перекрыл ему дорогу на посту.

В машине оказалось четыре человека, трое из которых — подростки. При них нашли мешок с растительностью. Экспертиза показала, что это была марихуана массой более трех килограммов.

Ранее сообщалось, что в Уфе перед судом предстанет жительница, следившая за бывшим.

