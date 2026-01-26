Следившая за бывшим россиянка предстанет перед судом

В Уфе перед судом предстанет жительница, следившая за бывшим

В Уфе перед судом предстанет 54-летняя жительница, следившая за бывшим сожителем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Башкирии.

По версии следствия, женщина купила GPS-трекер для слежки и установила его на машину экс-сожителя без его ведома. Также она незаконно получила доступ к его телефону и из ревности разослала общим знакомым его переписку с другой женщиной.

Россиянке вменяют незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, нарушение неприкосновенности частной жизни, а также тайны переписки. Вину она не признала.

