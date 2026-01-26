Реклама

Россиянин порезал отца экс-супруги в попытке ее вернуть

В Дагестане задержали жителя за нападение с ножом на бывшую жену и ее отца
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Mash Gor

В Дагестане задержали жителя за нападение с ножом на бывшую жену и ее отца. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника, мужчина пришел к бывшей жене, которая жила у родителей, и стал выяснять с ней отношения. Во время ссоры он достал нож и набросился на экс-супругу, помешать ему попытался ее отец. В результате он получил ранения, несовместимые с жизнью. Женщину забрали в реанимацию.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти задержали иностранца, крушившего топором дом бывшей возлюбленной.

