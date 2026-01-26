Обезумевший иностранец ворвался с топором в дом бывшей возлюбленной в России

В Ленинградской области в деревне Лупполово обезумевший 41-летний иностранец ворвался с топором в дом бывшей 38-летней возлюбленной россиянки. Об этом сообщает 78.ru.

По данным канала, 17 января женщина обратилась в полицию и рассказала, что бывший возлюбленный ворвался к ней с топором и начал крушить двери и окна в гостиной. Она распылила ему в лицо перцовый баллончик, и он скрылся, оставив в окне топор.

По ее словам, фигурант — приехавший в Россию из Европы по работе в конце декабря мужчина.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества. Сейчас мужчина отправлен в изолятор временного содержания.

