Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:56, 15 января 2026Силовые структуры

Любовь к бывшей супруге подвела россиянина под суровую статью

В Москве мужчина зарезал ножом бывшую жену и напал на ее сожителя
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве 53-летний местный житель изрезал бывшую супругу ножом и напал на ее сожителя. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре города.

Мужчина обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и части 3 статьи 30 части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Свою вину он признал. Сейчас обвиняемый находится под стражей. Все материалы переданы в Савеловский районный суд.

По данным правоохранителей, утром 1 сентября 2025 года из-за ревности он расправился с бывшей супругой и ее сожителем. Тогда мужчина пришел к дому, где проживала женщина. Он дождался ее возвращения из школы, куда она отвела их общих детей, и зашел за ней в квартиру. Бывшие супруги поссорились. В какой-то момент на помощь женщине вышел ее сожитель. По признаю обвиняемого, в этот момент он испытал сильную злость и обиду, и решил расправиться с соперником. Он вынул нож и напал на нового возлюбленного женщины, однако тот смог спрятаться от него в ванной. После этого обвиняемый изрезал бывшую супругу.

Ранее сообщалось, что в Перми двое мужчин изрезали и сожгли друзей в Новый год.

