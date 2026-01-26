Медведев назвал «Золотой купол» США крайне провокационным

Медведев: «Золотой купол» США в корне противоречит одному из принципов ДСНВ

Проект США по системе противоракетной обороны «Золотой купол» в корне противоречит закрепленному в ДСНВ утверждению о неразрывной взаимосвязи наступательных и оборонительных стратегических вооружений. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в интервью «Коммерсанту».

По мнению чиновника, проект — крайне провокационный.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о возможном появлении системы противоракетной обороны «Золотой купол» в Гренландии. Он отметил, что российские военные будут самым пристальным образом отслеживать и анализировать эти планы США.

14 января президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия нужна Штатам для развертывания «Золотого купола», необходимого для обеспечения национальной безопасности страны.