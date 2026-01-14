Трамп объяснил значимость Гренландии для США

Гренландия нужна США для развертывания системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол», необходимой для обеспечения национальной безопасности страны. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в своем аккаунте социальной сети Truth Social.
«США нужна Гренландия в целях национальной безопасности. Она имеет жизненно важное значение для «Золотого купола», который мы строим», — объяснил глава государства свое намерение присоединить остров к Соединенным Штатам.
Трамп подчеркнул, что НАТО должно возглавить усилия по присоединению Гренландии к США. По его мнению, Североатлантический альянс становится «более грозным и эффективным, когда остров находится в руках Вашингтона».
Ранее генсек НАТО Марк Рютте опроверг присутствие российских или китайских кораблей у берегов Гренландии, вопреки заявлениям Трампа. Он также пообещал продолжать переговоры внутри альянса по усилению обороны острова.
12 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объяснила стремление США заполучить Гренландию конкуренцией с Россией и Китаем.