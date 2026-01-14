Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:52, 14 января 2026Мир

Трамп объяснил значимость Гренландии для США

Трамп: Гренландия нужна США для развертывания системы ПРО «Золотой купол»
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Гренландия нужна США для развертывания системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол», необходимой для обеспечения национальной безопасности страны. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«США нужна Гренландия в целях национальной безопасности. Она имеет жизненно важное значение для «Золотого купола», который мы строим», — объяснил глава государства свое намерение присоединить остров к Соединенным Штатам.

Трамп подчеркнул, что НАТО должно возглавить усилия по присоединению Гренландии к США. По его мнению, Североатлантический альянс становится «более грозным и эффективным, когда остров находится в руках Вашингтона».

Ранее генсек НАТО Марк Рютте опроверг присутствие российских или китайских кораблей у берегов Гренландии, вопреки заявлениям Трампа. Он также пообещал продолжать переговоры внутри альянса по усилению обороны острова.

12 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объяснила стремление США заполучить Гренландию конкуренцией с Россией и Китаем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страны НАТО массово стягивают авиацию в ключевой хаб снабжения ВСУ. За трое суток там сели 10 самолетов. Что происходит?

    Перечислены сбывшиеся предсказания Билла Гейтса

    Редкоземы и сверхсекретная база под ледником. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    Тимошенко прокомментировала изобличающие ее пленки НАБУ

    Трамп потребовал от НАТО помощи с Гренландией

    Депутат объяснил фото с курткой за 105 тысяч рублей на заседании Госдумы

    Родители умерших в роддоме в Новокузнецке младенцев заявили о бездействии властей

    Россиянам назвали главную альтернативу отдыху в Венесуэле

    Россияне обошли немцев и британцев по визитам на один курорт Турции

    В Москве выросли 59-сантиметровые сугробы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok