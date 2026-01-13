Реклама

19:25, 13 января 2026

Генсек НАТО высказался о присутствии России и Китая возле Гренландии

Алевтина Запольская
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Marko Djurica / Reuters

Корабли России и Китая не находятся у берегов Гренландии. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает ТАСС.

«Да, их там нет сейчас, но они могут появиться в любой момент», — сказал политик в ответ на комментарий депутата Европейского парламента от Дании.

Рютте опроверг присутствие российских или китайских кораблей, вопреки заявлениям президента США Дональда Трампа, и пообещал продолжать переговоры внутри альянса по усилению обороны Гренландии. Генсек НАТО отказался отвечать на вопрос депутатов Европарламента о возможных мерах по решению проблемы острова в связи с намерениями Трампа присоединить территорию.

«Я никогда не буду комментировать публично содержание этих переговоров. Это относится не только к Дании и США, но также к Греции и Турции», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объяснила стремление США заполучить Гренландию конкуренцией с Россией. Как допустила Левитт, превращение в часть США отвечало бы не только американским интересам, но и интересам населения острова.

