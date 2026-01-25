Песков высказался о возможном появлении «Золотого купола» в Гренландии

Песков: Российские военные проанализуируют «Золотой купол» в Гренландии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о возможном появлении системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» в Гренландии. Об этом он рассказал в беседе с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным, пишет РИА Новости.

«А потом уже надо будет анализировать планы Соединенных Штатов по созданию "Золотого купола" [в Гренландии]: что это будет за купол, против каких угроз он будет спроектирован. Я не сомневаюсь, что наши военные будут самым пристальным образом отслеживать и анализировать эти планы», — заявил он.

Ранее в январе президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия нужна стране для развертывания «Золотого купола», необходимого для обеспечения национальной безопасности страны.

При этом он оценил возможные расходы на Гренландию. Также политик заявил, что Вашингтон ведет переговоры о получении полного доступа к Гренландии. «По сути это полный доступ. Нет никаких ограничений, нет никаких временных ограничений», — пояснил политик.