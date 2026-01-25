Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:12, 25 января 2026Россия

Песков высказался о возможном появлении «Золотого купола» в Гренландии

Песков: Российские военные проанализуируют «Золотой купол» в Гренландии
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о возможном появлении системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» в Гренландии. Об этом он рассказал в беседе с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным, пишет РИА Новости.

«А потом уже надо будет анализировать планы Соединенных Штатов по созданию "Золотого купола" [в Гренландии]: что это будет за купол, против каких угроз он будет спроектирован. Я не сомневаюсь, что наши военные будут самым пристальным образом отслеживать и анализировать эти планы», — заявил он.

Ранее в январе президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия нужна стране для развертывания «Золотого купола», необходимого для обеспечения национальной безопасности страны.

При этом он оценил возможные расходы на Гренландию. Также политик заявил, что Вашингтон ведет переговоры о получении полного доступа к Гренландии. «По сути это полный доступ. Нет никаких ограничений, нет никаких временных ограничений», — пояснил политик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ стянули все образцы советского вооружения на сумском направлении

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Песков высказался о возможном появлении «Золотого купола» в Гренландии

    Жители подмосковного города остались без отопления в тридцатиградусный мороз

    В МИД уточнили позицию России по похищению Мадуро

    Песков объяснил важную роль Гренландии для России

    В российском регионе ввели режим ЧС из-за проблем со светом и теплом

    Пьяные рыбаки забрались на дрейфующую в море тушу кита и попали на видео

    Ночные переговоры Путина с Уиткоффом объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok