Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:33, 22 января 2026Мир

Трамп раскрыл новые детали переговоров по Гренландии

Трамп заявил о проведении переговоров о полном доступе США к Гренландии
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Mads Claus Rasmussen / Reuters

Вашингтон ведет переговоры о получении полного доступа к Гренландии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters

«Сейчас действительно ведутся переговоры о деталях, но по сути это полный доступ. Нет никаких ограничений, нет никаких временных ограничений», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос о возможной покупке острова.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил об «отличной» сделке по Гренландии, которая дает Вашингтону «все, что нужно». Американский лидер не стал раскрывать каких-либо подробностей о соглашении, но подчеркнул, что эта сделка «долгосрочная», «бессрочная» и «навсегда».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп передал сообщение Путину

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Москвичам назвали самый холодный день зимы

    В России предупредили о последствиях борьбы с российской нефтью

    Подмосковная пекарня отправит спецпосланнику Трампа корзинку со сладостями

    В Госдуме прокомментировали нападение на школу в Нижнекамске

    Кот поджег дом и попал на видео

    Смертельный конфликт в российском торговом центре попал на видео

    В российском городе сосулька едва не пробила детскую коляску

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok