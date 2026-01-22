Трамп раскрыл новые детали переговоров по Гренландии

Трамп заявил о проведении переговоров о полном доступе США к Гренландии

Вашингтон ведет переговоры о получении полного доступа к Гренландии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters

«Сейчас действительно ведутся переговоры о деталях, но по сути это полный доступ. Нет никаких ограничений, нет никаких временных ограничений», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос о возможной покупке острова.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил об «отличной» сделке по Гренландии, которая дает Вашингтону «все, что нужно». Американский лидер не стал раскрывать каких-либо подробностей о соглашении, но подчеркнул, что эта сделка «долгосрочная», «бессрочная» и «навсегда».