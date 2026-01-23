Трамп оценил возможные расходы на Гренландию

Трамп: Расходы США на Гренландию ограничатся инвестициями в «Золотой купол»

Расходы Соединенных Штатов на Гренландию ограничатся инвестициями в системы противоракетной обороны «Золотой купол», данный вопрос обсуждается. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп, его слова приводит CBS News.

«У нас не будет иных расходов, кроме как на строительство "Золотого купола". Мы собираемся его построить», — оценил Трамп возможные расходы.

Ранее Трамп заявил, что генсек НАТО Марк Рютте является более важной фигурой в вопросе Гренландии, чем власти Дании. При этом глава Белого дома пообещал, что не будет использовать силу в отношении Гренландии, но если остров откажется войти в состав США, Вашингтон это «запомнит».