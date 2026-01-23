Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:08, 23 января 2026Мир

Трамп оценил возможные расходы на Гренландию

Трамп: Расходы США на Гренландию ограничатся инвестициями в «Золотой купол»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Расходы Соединенных Штатов на Гренландию ограничатся инвестициями в системы противоракетной обороны «Золотой купол», данный вопрос обсуждается. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп, его слова приводит CBS News.

«У нас не будет иных расходов, кроме как на строительство "Золотого купола". Мы собираемся его построить», — оценил Трамп возможные расходы.

Ранее Трамп заявил, что генсек НАТО Марк Рютте является более важной фигурой в вопросе Гренландии, чем власти Дании. При этом глава Белого дома пообещал, что не будет использовать силу в отношении Гренландии, но если остров откажется войти в состав США, Вашингтон это «запомнит».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились

    Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в организации и при чем тут украинский конфликт

    «Трясут попой и сходят с ума». Как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев, а их танец стал вирусным

    Кортеж делегации США покинул Кремль и попал на видео

    Вооруженные мужчины в масках похитили модель OnlyFans

    Женщин предупредили об опасных способах мастурбации

    Россиян предупредили об аномальной «зимней жаре» в ряде регионов

    На Западе объявили о новой войне против России

    Трамп назвал причину блокировки мирного соглашения по Украине

    Зеленского поторопили вернуться в Киев во время выступления в Давосе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok