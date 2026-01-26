Мирошник назвал цель новых ударов ВСУ по России

Мирошник: Новые удары ВСУ по России нацелены на срыв переговоров в ОАЭ

Новые удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России нацелены на срыв трехсторонних переговоров в ОАЭ. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник в беседе с «Известиями».

«Я думаю, что это скоординированные действия между Украиной и Европой, и они направлены как раз на то, чтобы не был достигнут результат в виде урегулирования конфликта», — назвал цель Мирошник.

По его словам, Евросоюз не заинтересован в прямом диалоге России и США, а также планирует добиться своего участия в переговорном процессе.

Ранее сообщалось, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбила 68 дронов самолетного типа, 31 реактивный снаряд HIMARS и две управляемые авиабомбы ВСУ.