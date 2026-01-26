Реклама

Экономика
16:53, 26 января 2026Экономика

Москвичам пообещали погодные качели

Синоптик Ильин: В Москве ожидаются морозы после оттепели
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Москвичей в последнюю неделю января ждут обильные снегопады, а также оттепель, после которой снова наступит похолодание. О погодных качелях «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Уже днем в понедельник, 26 января, морозы станут мягче. Днем ожидается минус 12–16 градусов. С 27 января температура не будет понижаться даже ночью и будет держаться на отметке выше минус 10 градусов.

Во вторник и среду, 28 января, в столичном регионе начнутся снегопады — сугробы прибавят 20-25 сантиметров свежего снега.
Температура составит минус 1-6 градусов. В середине недели в южных районах Московской области не исключено кратковременное наступление оттепели, когда столбики термометров покажут ноль градусов, а местами и слабый плюс.

Однако к выходным, 31 января и 1 февраля, снова похолодает: столбики термометров опустятся ниже минус 10-15 градусов.

Ранее в главном управлении МЧС по Москве жителей столицы предупредили о сильнейших снегопадах. Непогода ожидается с полуночи вторника, 27 января, до 12 часов четверга, 29 января.

