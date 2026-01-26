Москвичей предупредили о снежной опасности

МЧС: В Москве ожидаются снегопады и снежные заносы

В Москве с полуночи вторника, 27 января, до 12 часов четверга, 29 января, ожидается сильный снег. Об этом сообщили в Telegram-канале главного управления МЧС России по столице со ссылкой на синоптиков Росгидромета.

Осадки будут продолжительными, местами ожидается сильный и очень сильный снег, а также гололедица и снежные заносы на дорогах. В ночь на вторник, 27 января, в отдельных районах пройдет метель.

Ожидается значительное ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, пробки и аварийные ситуации на дорогах. Также из-за обилия снега возникнет риск провалов кровель и обрушения широкопролетных крыш зданий. Москвичей предупредили об опасности ситуаций, приводящих к травмам.

Жителей столицы призвали аккуратно вести автомобиль и не оставлять детей без присмотра.

Ночь на понедельник, 26 января, стала самой холодной с начала этой зимы в Москве. На базовой столичной метеостанции ВДНХ зафиксировали температуру на уровне минус 18,5 градуса. Еще ниже температура упала в Новой Москве. В Михайловском в ночь на понедельник отметили минус 27,6 градуса.