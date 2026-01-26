Реклама

Наука и техника
10:30, 26 января 2026

Назван простейший способ снизить уровень «плохого» холестерина

Nat Com: Два дня питания овсянкой могут снизить уровень холестерина в крови
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: siamionau pavel / Shutterstock / Fotodom

Всего два дня питания почти исключительно овсянкой могут заметно снизить уровень холестерина в крови. К такому выводу пришли ученые из Боннского университета, изучив влияние краткосрочной овсяной диеты на людей с метаболическим синдромом — сочетанием лишнего веса, повышенного давления и нарушений обмена веществ. Результаты исследования опубликованы в Nature Communications (Nat Com).

Участники эксперимента в течение двух дней ели около 300 граммов овсянки в сутки, сократив общую калорийность рациона примерно вдвое. По сравнению с контрольной группой у них значительно снизился уровень «плохого» LDL-холестерина — в среднем на 10 процентов. Примечательно, что этот эффект сохранялся и через шесть недель после окончания диеты, несмотря на возвращение к обычному питанию.

Исследователи связывают результат не только с уменьшением калорий, но и с изменениями в кишечной микробиоте. Овсянка стимулировала рост полезных бактерий, которые вырабатывают соединения, благоприятно влияющие на жировой обмен, а также снижают факторы, связанные с инсулинорезистентностью. В то же время аналогичный эффект не наблюдался при более мягкой овсяной диете, растянутой на шесть недель.

По мнению авторов, короткие, но интенсивные «овсяные» периоды могут стать простым и хорошо переносимым способом поддерживать уровень холестерина и снижать риск метаболических нарушений.

Ранее ученые выяснили, что употребление вишни может улучшать жировой обмен в печени.

