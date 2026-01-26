Реклама

10:15, 26 января 2026Путешествия

Названы российские регионы для самых выгодных путешествий весной

Орловская, Тульская и Псковская области стали самыми дешевыми для отдыха весной
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Три региона России назвали выгодными направлениями для отдыха весной 2026 года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Туту», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Орловская область и город Орел стали самыми дешевыми для весенних путешествий. Так, четыре ночи в отеле будут стоить здесь около 9 тысяч рублей, а путешествие с дорогой в среднем обойдется в 22,8 тысячи. Главными достопримечательностями региона являются Сабуровская крепость и Охотников замок.

На втором месте — Тульская область: за четверо суток отдыхающие отдадут около 12,6 тысячи рублей, а на билеты туда-обратно уйдет 15,6 тысячи. Третью строчку бюджетного рейтинга заняла Псковская область — четырехдневная поездка в среднем будет стоить 28,3 тысячи рублей, из которых 12,2 тысячи — сумма билетов, а 16,1 тысячи — проживание в гостинице. В список доступных туристических точек попали также Владимировская и Костромская области.

Ранее четыре региона России назвали самыми выгодными для отдыха парой в феврале. Лидером рейтинга стала Вологодская область.

