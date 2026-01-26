Реклама

13:01, 26 января 2026

Обнаружен простой способ снизить риск болезни почек

CMAJ: Планетарная диета снижает риск хронической болезни почек
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: marilyn barbone / Shutterstock / Fotodom

Питание с упором на растительные продукты может снижать риск развития хронической болезни почек. К такому выводу пришли авторы крупного исследования, опубликованного в Canadian Medical Association Journal (CMAJ), проанализировав данные почти 180 тысяч участников британского проекта UK Biobank.

Ученые проследили рацион людей в возрасте от 40 до 69 лет и их состояние здоровья в течение медианного периода наблюдения в 12 лет. За это время хроническая болезнь почек развилась у 2,7 процента участников. Оказалось, что у тех, кто в большей степени придерживался планетарной диеты — с преобладанием овощей, фруктов, бобовых и орехов и ограничением добавленных сахаров и жиров — риск заболевания был заметно ниже.

Защитный эффект был особенно выражен у людей, живущих в районах с небольшим количеством зеленых насаждений, а также у носителей определенных генетических вариантов. По мнению авторов, это указывает на то, что рацион может частично компенсировать неблагоприятные условия среды и наследственные факторы.

Исследователи отмечают, что многие популярные диеты — например, средиземноморская или DASH — уже связывались с пользой для почек. Однако планетарная диета отличается более строгим ограничением добавленных сахаров и жиров, что, вероятно, дополнительно снижает воспаление и окислительный стресс.

Ранее ученые нашли легкий способ сохранить защитный барьер мозга.

