07:30, 26 января 2026

Обвиняемая в афере с похищением подростка 18-летняя россиянка отреагировала на арест

Защита обвиняемой в афере с похищением подростка в Красноярске обжалует ее арест
Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Защита 18-летней жительницы Сургута, обвиняемой в афере с похищением подростка в Красноярске, обжалует ее арест. Об этом ТАСС заявила ее адвокат Елена Сухих.

Сухих подчеркнула, что они будут настаивать на запрете определенных действий.

Ранее обвиняемую арестовали на 1 месяц 27 суток. При этом, по ее словам, она сама стала жертвой мошенников. Сопровождая школьника, она предполагала, что проходит обучение в школе спецслужб.

Школьник ушел из дома вечером 22 января. С заявлением о его пропаже и возможном похищении в полицию обратился его отец — известный красноярский бизнесмен Алексей Капля. Спустя день юношу обнаружили на съемной квартире вместе с неизвестной 18-летней девушкой.

