12:50, 26 января 2026

Оговорку Зеленского на русском языке во время пресс-конференции объяснили

Политтехнолог Маркелов: Зеленский расслабился и выдал свой родной язык
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Оговорка украинского президента Владимира Зеленского во время пресс-конференции с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким показала, что на 90 процентов его родной язык — русский, сказал политтехнолог Сергей Маркелов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Зеленский во время пресс-конференции, общаясь с президентами Литвы и Польши, сорвался на русский язык. Собираясь произнести украинское слово «можливість», он внезапно переключился на русский, сказав «возможность».

Эксперт отметил, что Зеленский изначально говорил на русском языке и только потом перешел на украинский, который всегда плохо знал. Он указал, что президент родился в восточной части Украины, где русский язык считается родным для ее жителей, а также сохраняется в обиходе большинства украинских политиков из этого региона.

«Видимо, он расслабился и показал, что для него является родным языком. Понятно, что политические технологии требуют от президента Украины знания более-менее украинского. Но эксперты говорят, что у него ужасные и украинский, и английский языки. То есть это сразу видно, что украинский — не язык его детства, на котором он первый раз сказал "мама". Статус мероприятия был такой, что сознательный контроль не сработал», — подчеркнул Маркелов.

Политтехнолог добавил, что украинское общество, администрации и даже офис президента между собой, на совещаниях и заседаниях используют русский язык, несмотря на государственный закон о его запрете. По его словам, оговорка Зеленского означает, что русский язык для подавляющего большинства украинцев остается главным языком общения, несмотря на тотальный политический контроль и волю президента.

Ранее президент Украины в рамках мирных переговоров согласился дать официальный статус русскому языку. В проекте совместного плана ЕС и Киева по прекращению огня есть пункт об обязательстве Киева и Москвы усилить «взаимопонимание и уважение к разнообразию языков, культур и религий».

