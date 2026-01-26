Проповедник пообещал богатство от Бога за пожертвование в 900 тысяч рублей

В США пастор попросил у прихожан деньги, чтобы Бог сделал их миллионерами

Во Флориде, США, служитель церкви призвал прихожан пожертвовать ему крупную сумму в течение полутора минут, пообещав взамен богатство. Об этом сообщает издание Premier Christian.

Пастор Тодд Холл, известный как «прейзолоджист» (от англ. praise — молиться), заявил на конференции, что у Господа есть желание сделать кого-то мультимультимиллионером. Он пояснил, что это произойдет лишь в том случае, если этот человек в течение 90 секунд переведет Тодду десять тысяч долларов (около 900 тысяч рублей). В видео, вызвавшем волну критики в соцсетях, он, одетый в дизайнерский костюм, призвал пожертвовать деньги, утверждая, что Бог «явит свое лицо» такому жертвователю.

Подобные призывы часто становятся поводом для обвинений в эксплуатации верующих. Сам Холл является основателем нескольких религиозных организаций и коммерческих предприятий.

В 2015 году пастор Крефло Доллар, известный в США своими телепроповедями, попросил 200 тысяч своих последователей собрать ему на новый самолет по 300 долларов с каждого. Собранных средств (60 миллионов долларов) должно было хватить на новый Gulfstream G650.