Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:48, 26 января 2026Россия

Российские войска ударили по вертолетам ВСУ в центральной Украине

Минобороны России: Беспилотники «Герань» поразили вертолеты Ми-24 и Ми-8 ВСУ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска поразили вертолеты Ми-24 и Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, удар нанесен при помощи беспилотников «Герань» по вертолетной площадке в 46 километрах от аэродрома Канатово Кировоградской области в центральной части Украины. Попадание по целям подтверждают кадры объективного контроля.

Ранее советник министра обороны Украины по технологическим направлениям обороны Сергей Бескрестнов сообщил, что Россия впервые применила дроны «Герань» со спутниковой системой Starlink для атаки по вертолетам ВСУ в районе Кропивницкого. К такому выводу он пришел после анализа видео удара, которое показало, что беспилотники автоматически обнаружили цель.

В декабре сообщалось, что экипаж украинского вертолета Ми-24 не выжил во время выполнения боевого задания. Причина этого не раскрывалась.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала Россию умными бомбами

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда взялась теория о двойниках Путина и что сам президент говорил об этом

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Дело сбившего Ил-76 с украинскими пленными командира ВСУ рассмотрят в российском суде

    Оговорку Зеленского на русском языке во время пресс-конференции объяснили

    Запад уличили в попытках переформатировать сознание украинцев

    Названы пять самых полезных видов сыра

    Российские войска ударили по вертолетам ВСУ в центральной Украине

    Звезда «Вечернего Урганта» раскрыла влияние телешоу на ее жизнь

    Продажи слабоалкогольных напитков в России рухнули

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok