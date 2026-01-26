Минобороны России: Беспилотники «Герань» поразили вертолеты Ми-24 и Ми-8 ВСУ

Российские войска поразили вертолеты Ми-24 и Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, удар нанесен при помощи беспилотников «Герань» по вертолетной площадке в 46 километрах от аэродрома Канатово Кировоградской области в центральной части Украины. Попадание по целям подтверждают кадры объективного контроля.

Ранее советник министра обороны Украины по технологическим направлениям обороны Сергей Бескрестнов сообщил, что Россия впервые применила дроны «Герань» со спутниковой системой Starlink для атаки по вертолетам ВСУ в районе Кропивницкого. К такому выводу он пришел после анализа видео удара, которое показало, что беспилотники автоматически обнаружили цель.

В декабре сообщалось, что экипаж украинского вертолета Ми-24 не выжил во время выполнения боевого задания. Причина этого не раскрывалась.