Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:07, 26 января 2026Из жизни

Рыбачка отбила мужчину у крокодила

В Ботсване женщина спасла от крокодила приятеля-рыбака
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

В Ботсване женщина вступила в схватку с крокодилом, чтобы спасти напарника-рыбака. Об этом сообщает издание Sunday Standard.

Инцидент произошел на пруду в районе Казунгула. Местная жительница и ее приятель рыбачили, когда из воды внезапно вылез крокодил и напал на мужчину. Женщина молниеносно отреагировала и несколько раз ударила хищную рептилию по голове копьем для рыбалки. В итоге крокодил разжал челюсти и скрылся.

Материалы по теме:
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели. Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели.Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
14 марта 2025
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019

Пострадавший рыбак получил травмы ноги и был доставлен в больницу, где ему оказали помощь. Это уже второе нападение крокодила на этом водоеме за неделю — ранее от его зубов пострадал 14-летний подросток.

Полиция вновь призвала жителей соблюдать запрет на рыбалку в опасных местах, отметив, что предупреждения игнорируются местными жителями.

Ранее сообщалось, что в Индии крупный крокодил растерзал мальчика. Ребенок играл у реки без присмотра.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сырский раскрыл стратегию ВСУ

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда взялась теория о двойниках Путина и что сам президент говорил об этом

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Нашедший в мессенджере работу россиянин получил срок

    В Китае заявили об историческом для России президентском сроке Путина

    Британцев призвали научиться у русских мату и производству самогона

    Российский «Варан» задействовали в минировании

    Мужчина поджег дом с россиянкой и ее детьми внутри

    В Еврокомиссии высказались о сроках вступления Украины в ЕС

    Собака помогла поймать убийцу и получила награду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok