18:07, 26 января 2026Путешествия

Семью россиян отказались пустить в страну с фразой «ваше гражданство ничего не значит»

Семью россиян из Екатеринбурга отказались пустить в страну из-за дочери
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Российскую блогершу и ее семью отказались пускать в страну после путешествия с фразой «ваше гражданство ничего не значит». Об этом сообщает Telegram-канал «E1.RU | Новости Екатеринбурга».

Уточняется, что Александра Коцкая из Екатеринбурга с мужем и маленькой дочерью полетели в Алма-Ату, Казахстан, 17 января. Обратно они вернулись уже после 20 января, когда вступили в силу изменения, внесенные в законодательство РФ относительно путешествий детей до 14 лет. Теперь несовершеннолетние должны были обзавестись собственными загранпаспортами.

При этом предполагалось, что дети, выехавшие из страны по свидетельству о рождении до 20 января, смогут беспрепятственно попасть в Россию на обратном пути. Однако у пограничников возникли вопросы к дочери Коцкой. Блогерша намерена жаловаться на грубость со стороны работников погранслужбы.

Ранее сообщалось, что российских туристов с детьми перестали пускать в Грузию из-за одной особенности паспортов несовершеннолетних.

