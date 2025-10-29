Путешествия
13:04, 29 октября 2025Путешествия

Россиян с детьми перестали пускать в Грузию из-за одной особенности паспорта

Shot: Россиян с детьми перестали пускать в Грузию из-за фотографий в паспорте
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Российских туристов с детьми перестали пускать в Грузию из-за одной особенности паспортов несовершеннолетних. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что речь идет о фотографиях в проездном документе. Пограничников смущает, что повзрослевшие дети не похожи на себя в младенчестве, когда часто делают снимки для оформления заграничных документов. Одну семью развернули на границе и отправили во Владикавказ к нотариусу за справкой о том, что паспорт принадлежит семилетнему мальчику.

Однако даже заверенный нотариусом документ не гарантирует пересечения границы — случаи отказов уже были.

Ранее россиянка описала цены на еду в Батуми фразой «ничуть не уступали московским». За три дня они вдвоем потратили на питание 200 лари (примерно 6 тысяч рублей).

