Россиян с детьми перестали пускать в Грузию из-за одной особенности паспорта

Shot: Россиян с детьми перестали пускать в Грузию из-за фотографий в паспорте

Российских туристов с детьми перестали пускать в Грузию из-за одной особенности паспортов несовершеннолетних. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что речь идет о фотографиях в проездном документе. Пограничников смущает, что повзрослевшие дети не похожи на себя в младенчестве, когда часто делают снимки для оформления заграничных документов. Одну семью развернули на границе и отправили во Владикавказ к нотариусу за справкой о том, что паспорт принадлежит семилетнему мальчику.

Однако даже заверенный нотариусом документ не гарантирует пересечения границы — случаи отказов уже были.

