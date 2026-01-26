«Рождаемость» бизнеса в России рухнула до минимума

«Известия»: В 2025 году в России открылось минимальное за 14 лет число компаний

По итогам 2025 года количество новых юридических лиц в России составило 173 тысячи, что стало минимумом за 14 лет и на 20 процентов меньше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которая воспользовалась статистикой Федеральной налоговой службы (ФНС), пишут «Известия».

На фоне обрушения «рождаемости» компаний число ликвидаций выросло на 15 процентов, до 233 тысяч, что за 26 больше, чем открытий. Общее количество юридических лиц сократилось на два процента, до 2,6 миллиона.

Как отмечают аудиторы, почти две трети закрытых компаний имели признаки фиктивных организаций — это массовые адреса, номинальные руководители и формальные операции. Всего же на исключение из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) по решению налоговых органов приходится 88 процентов всех закрытий.

Остальные ликвидированы по решению собственников или как недействующие, то есть не сдававшие отчетность и не проводившие операции по счетам. Часть фирм закрыты по формальным причинам — нарушение сроков и ошибки в документах.

Глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин объяснил сокращение числа новых компаний ростом издержек, высокой стоимостью заемных денег и ужесточением требований к финансовой и налоговой дисциплине. Исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин добавил, что слабый рост экономики, неопределенность перспектив и санкционное давление заставляют предпринимателей быть осторожными.

В свою очередь, координатор «Деловой России» по СЗФО Дмитрий Панов напомнил о росте активности ФНС в области контроля за дроблением бизнеса. Компании стали серьезнее оценивать риски искусственного разделения и реже прибегать к таким мерам.

Также на динамику в открытии и закрытии влияют общие экономические проблемы — это дефицит кадров, массовая практика неплатежей, повышение налогов и страховых взносов, законодательные ограничения, низкая рентабельность. Из плюсов, отметила аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, в стране стало меньше фирм-однодневок.

По словам Шубина, чаще всего бизнес закрывается в сферах торговле и посреднических услуг. Также заметна аналогичная тенденция в сфере строительства, недвижимости и среди сервисных компаний. Другие эксперты указывают проблемы в автомобильном бизнесе, среди микрофинансовых организаций и в индустрии красоты.

Ранее сообщалось, что на фоне сокращения спроса в Москве фиксируют крупнейшую со времени пандемии COVID-19 волну закрытий заведений общепита. По оценкам участников рынка, в перспективе текущий кризис на рынке может даже превзойти тот, что наблюдался в период локдауна.