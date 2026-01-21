В Москве массово закрываются рестораны, бары и кафе. Такого не было со времен пандемии

В Москве начали массово закрываться рестораны, бары и кафе

В Москве фиксируют крупнейшую за последние годы волну закрытий заведений общепита. По масштабам она сопоставима с периодом пандемийных ограничений и, по оценкам участников рынка, может даже превзойти его. Пока рестораны, бары и кафе сворачивают работу как в центре столицы, так и в спальных районах, представители отрасли предупреждают, что пик закрытий еще впереди.

Закрытия ускорились с начала 2026 года

Как сообщает Baza, только за январь в Москве прекратили работу 45 заведений общественного питания. Среди них есть известные проекты — «Дорогая, я перезвоню», The Toy и MiMi. Эксперты отмечают, что речь идет не о единичных случаях, а о системном процессе, который начался еще во второй половине прошлого года.

Глава департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева в разговоре с журналистами заявила, что в 2026 году в столице могут закрыться не менее 465 баров и ресторанов. Для сравнения, в 2020 году на фоне жестких пандемийных ограничений рынок покинули 455 заведений.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В свою очередь, по словам ресторатора Дмитрия Левицкого, проблемы в индустрии начали накапливаться задолго до 2026 года. Уже во второй половине 2024-го москвичи стали реже посещать рестораны из-за того, что для многих такие траты оказались слишком существенными. В 2025 году к снижению спроса добавился рост издержек самих заведений.

Рестораторы указывают на подорожание продуктов, увеличение фонда оплаты труда и рост налоговой нагрузки, в том числе из-за повышения НДС. При этом переложить эти расходы на клиентов удается далеко не всем: гости не готовы платить больше.

В результате, как отмечают участники рынка, маржа сжимается до минимума, а часть заведений оказывается нерентабельной.

Крупные сети также сокращают присутствие в столице

О сокращении числа заведений сообщают и федеральные сети. Как писали «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Контур.Фокус», оптимизацию начали «Шоколадница», «Ростикс», «Якитория» и Menza. В Москве с конца 2025 года «Шоколадница» закрыла около 20 ресторанов, «Ростикс» — 25 точек, «Якитория» — восемь.

Некоторые бренды полностью ушли с рынка. Среди них оказались «Хлеб насущный», пиццерия Fornetto и сеть баров «Дорогая, я перезвоню». Также прекратили работу известные столичные рестораны «Валенок» и The Toy.

Кризис затронул и регионы

Схожая ситуация складывается и за пределами Москвы. В Новосибирске с начала года закрылись кофейня «Тает», винный бар Le Pin и бар-ресторан Mishkin & Mishkin. В Татарстане владельцы выставили на продажу бар Craft House и вьетнамское кафе Chao. Стоимость каждого объекта оценили в 1,3 миллиона рублей.

В Северной столице, по данным «Делового Петербурга», с начала 2025 года число закрытий заведений на ключевых торговых улицах в полтора раза превысило количество открытий. На Невском и Старо-Невском проспектах, улицах Рубинштейна и Большой Морской, а также на Большом проспекте Петроградской стороны закрылись 68 точек, тогда как открылось лишь 46.

Отрасль общепита замедляет рост

Согласно исследованию «Контур.Фокуса», за прошлый год в России было ликвидировано 35,4 тысячи предприятий общепита, что почти на 10 процентов больше, чем годом ранее. В их числе 27,8 тысячи ресторанов, 6,25 тысячи кафе и около 1,9 тысячи баров.

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

При этом темпы роста отрасли снизились с 5,52 процента в 2024 году до 4,62 процента в 2025-м. Новые заведения продолжают открываться, однако разрыв между открытиями и закрытиями увеличивается.

Одной из ключевых причин массовых закрытий эксперты называют высокие арендные ставки. Заместитель главы компании R4S Ирина Буренко заявила, что в Москве аренда помещений под общепит может достигать 250-300 тысяч рублей за квадратный метр в год, особенно в точках с выходом на оживленные улицы.

По ее словам, при таких ставках большинство ресторанов работать не может. Экономически приемлемый уровень аренды для отрасли составляет 100-150 тысяч рублей за квадратный метр в год. В результате собственники помещений все чаще отдают предпочтение другим арендаторам, а рестораторы либо закрываются, либо переезжают в менее проходные локации.

На ситуацию с пекарней «Машенька» отреагировал Песков

О трудностях заявляют и небольшие предприятия. Владелец пекарни «Машенька» в Люберцах Денис Максимов, сообщил РИА Новости, что планирует закрыть бизнес к маю. Причиной он назвал низкий сезон и налоговую нагрузку, которая делает работу нерентабельной.

По словам предпринимателя, несмотря на предложения по субсидиям и обновлению оборудования, ситуация не изменилась, поскольку налоговая система для малого бизнеса осталась прежней. Максимов ранее задавал вопрос о проблемах налогообложения президенту России Владимиру Путину во время прямой линии в конце 2025 года, а после присылал корзину выпечки главе государства. Свежий хлеб российскому президенту понравился.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг пекарни «Машенька», заявил, что подмосковные власти находятся в контакте с предприятием. При этом он признал наличие системной проблемы, которая, по его словам, не была в полной мере учтена при подготовке изменений в налоговом законодательстве.

Песков отметил, что вопрос, связанный с налогообложением малого бизнеса, остается актуальным и, вероятно, будет дополнительно обсуждаться.