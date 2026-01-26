Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:32, 26 января 2026Интернет и СМИ

Стала известна причина смерти известной российской телеведущей

Томбасова: Причиной смерти телеведущей Ганич стал рак
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Olga Kononenko / Unsplash

Причиной смерти известной российской телеведущей и актрисы Вероники Ганич стало онкологическое заболевание. Об этом заявила коллега актрисы по проекту «География на вкус» Марина Томбасова в беседе с РИА Новости.

По словам Томбасовой, Ганич проходила продолжительное лечение от рака. Актриса не хотела афишировать свою болезнь.

«До последнего она была полностью вовлечена в свой любимый проект, писала и отбирала рецепты для книги», — сказала коллега Ганич. Томбасова также заявила, что актриса обладала «невероятным жизнелюбием и энергией».

Телеведущая и актриса Вероника Ганич скончалась в понедельник, 26 января. Ей было 59 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сырский раскрыл стратегию ВСУ

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда взялась теория о двойниках Путина и что сам президент говорил об этом

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Нашедший в мессенджере работу россиянин получил срок

    В Китае заявили об историческом для России президентском сроке Путина

    Британцев призвали научиться у русских мату и производству самогона

    Российский «Варан» задействовали в минировании

    Мужчина поджег дом с россиянкой и ее детьми внутри

    В Еврокомиссии высказались о сроках вступления Украины в ЕС

    Собака помогла поймать убийцу и получила награду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok