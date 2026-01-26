Стала известна причина смерти известной российской телеведущей

Томбасова: Причиной смерти телеведущей Ганич стал рак

Причиной смерти известной российской телеведущей и актрисы Вероники Ганич стало онкологическое заболевание. Об этом заявила коллега актрисы по проекту «География на вкус» Марина Томбасова в беседе с РИА Новости.

По словам Томбасовой, Ганич проходила продолжительное лечение от рака. Актриса не хотела афишировать свою болезнь.

«До последнего она была полностью вовлечена в свой любимый проект, писала и отбирала рецепты для книги», — сказала коллега Ганич. Томбасова также заявила, что актриса обладала «невероятным жизнелюбием и энергией».

Телеведущая и актриса Вероника Ганич скончалась в понедельник, 26 января. Ей было 59 лет.