Умерла известная российская телеведущая

Актриса и телеведущая Вероника Ганич умерла в возрасте 59 лет
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Leonid S. Shtandel / Shutterstock / Fotodom

В возрасте 59 лет умерла известная российская телеведущая и актриса Вероника Ганич. Об этом сообщила команда телепроекта «География на вкус», с которым сотрудничала Ганич, на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Нам бесконечно жаль и очень больно от этой чудовищной потери. Но энергия Ники останется с нами — в делах, которые она начала, и которые мы в память о ней продолжим. Светлая память. Соболезнования семье и близким», — говорится в публикации.

Причина смерти Ганич не уточняется.

Ганич окончила Театральный институт имени Бориса Щукина в 1987 году. Вместе с моделью и ведущей Оксаной Федоровой она вела программу «Субботник» на канале «Россия 1», а также одну из рубрик в утреннем шоу на канале НТВ. Кроме того, Ганич работала в проекте «География на вкус» на канале «Еда». Также телеведущая была автором книг о кулинарии. Вместе с тем Ганич известна по ролям в таких сериалах, как «Кулагин и партнеры», «Гаражи» и прочих кинокартинах.

