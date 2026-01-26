Столетняя женщина рассказала о секрете своего долголетия

Столетняя жительница ЮАР объяснила долголетие пешими походами по всей Африке

Жительница южноафриканского городка Фисхук Мюриэль Поуис отпраздновала столетний юбилей и рассказала о секрете своего долголетия. Об этом сообщает издание False Bay Echo.

Поуис родилась 23 декабря 1925 года и всю жизнь провела в Фисхуке. После школы она работала медсестрой. Позже она вышла замуж за увлеченного рыбака Джорджа Поуиса и вырастила двоих детей.

Супруги любили пешие походы и вместе обошли всю Южную Африку. Именно этим женщина объясняет свое долголетие. «Когда люди спрашивают ее о секрете долголетия, она говорит, что все дело в пеших маршрутах, которые она прошла», — утверждает ее дочь Дженифер.

Вместе с мужем и друзьями женщина построила судно и по выходным ловила с него тунца. В 1956 году ей удалось поймать тунца весом более 59 килограммов — в то время это был национальный рекорд.

