Трамп высказался о планах провести разговоры с лидерами России и Украины

Белый дом: Трамп пока не планирует телефонные разговоры с лидерами РФ и Украины

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что на этой неделе у президента США Дональда Трампа не запланировано ни одного телефонного контакта с лидерами России и Украины — в преддверии нового раунда переговоров о мирном урегулировании ситуации на Украине. Ее слова приводит РИА Новости.

«На данный момент мне неизвестно о каких-либо запланированных телефонных разговорах», — отметила она.

23-24 января в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, прошли первые трехсторонние переговоры России, Украины и США о прекращении боевых действий и урегулировании конфликта. Главный вопрос встречи — территориальный — решить не удалось, однако ни одна из сторон не назвала переговоры провальными.