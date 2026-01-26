Реклама

В Германии удивились идее Совета мира

Вадефуль: Германию сильно удивил Совет мира Трампа
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Германию сильно удивила идея президента США Дональда Трампа о Совете мира, формат вызывает много вопросов. Об этом заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль в беседе с Die Welt.

«"Совет мира" до этого существовал лишь как понятие. И, действительно, все были очень заинтересованы в том, как будет выглядеть его устав. Нынешний проект нас сильно удивил», — подчеркнул Вадефуль.

Дипломат отметил, что Германия готова помочь разрешить конфликт в секторе Газа, однако это зависит от разоружения движения ХАМАС. Если этого не случится, то «мы можем создать еще десять мирных советов», подчеркнул Вадефуль.

Ранее сенатор Алексей Пушков предположил, что европейские страны решили объявить бойкот идее президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о создании Совета мира.

