Пушков рассказал о бойкоте Евросоюза в отношении Трампа

Пушков: ЕС решил объявить бойкот идее Трампа о Совете мира

Европейские страны решили объявить бойкот идее президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о создании Совета мира. К такому выводу пришел член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Похоже, европейцы решили объявить бойкот замыслу Трампа создать Совет мира, который он же и возглавит. Во всяком случае вслед за Макроном и Стармером, отклонившими приглашение Трампа, в сторону ушла и премьер Италии Мелони», — отметил сенатор.

По словам Пушкова, Мелони заявила, что «юридические препятствия» мешают ей в настоящее время принять участие в работе Совета. Сенатор также назвал подобные высказывания итальянского премьера вежливым способом сказать «нет» Трампу.

Ранее сообщалось, что во время Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе был учрежден Совет мира с участием 20 стран. Устав организации был подписан президентом Дональдом Трампом, а также еще 19 странами-участницами. В их число вошли Армения, Азербайджан, Венгрия, Казахстан, Турция, Узбекистан.

До этого глава Штатов заявил, что станет председателем созданного им Совета мира для курирования плана по Газе.