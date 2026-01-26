Реклама

20:23, 26 января 2026

В Канаде умер один из старейших ветеранов ВОВ Виктор Хоменко

Посольство РФ: На 109-м году жизни умер один из старейших ветеранов ВОВ Хоменко
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

Один из старейших ветеранов Великой Отечественной Войны (ВОВ) и участник обороны Ленинграда Виктор Ульянович Хоменко умер на 109-м году жизни в Канаде. Об этом в своем Telegram-канале сообщило российское посольство в стране.

«Соболезнования в связи с кончиной ветерана Великой Отечественной войны и Второй мировой войны Виктора Ульяновича Хоменко», — говорится в сообщении.

В посольстве России в Канаде отметили, что Виктор Ульянович был одним из старейших ветеранов Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в мире, встал на защиту родины с первых дней войны и прошел боевой путь до Победы.

Отмечается, что в мирное время Хоменко активно занимался общественной и воспитательной работой, а также был активным участником Канадской Ассоциации ветеранов Второй мировой войны из СССР.

Ранее скончался Анатолий Андреев — старейший россиянин, постоянно живший в Чехии. Он был ветераном Великой Отечественной войны, ему было 98 лет.

