Умер старейший россиянин Чехии

Скончался старейший россиянин, постоянно живший в Чехии, — Анатолий Андреев, ветеран Великой Отечественной войны. Ему было 98 лет, сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства России в республике Николай Брякин.

«Умер старейший ветеран ВОВ и непосредственный участник боев с нацистами постоянно проживавший в Чехии гражданин России Анатолий Андреев (...) Посольство особо отмечает значительный вклад ветерана в сохранение памяти о подвиге красноармейцев в борьбе с нацизмом», — приводит агентство слова Брякина.

Дипломат рассказал, что Андреев участвовал в обороне Ленинграда от войск Третьего рейха, а затем в наступлении Красной армии на запад. Он закончил войну в Чехословакии, а затем, спустя много лет, вернулся туда жить.

В сентябре сообщалось, что известный советский и российский журналист-международник, ветеран издания «Известия» Леонид Камынин умер в возрасте 93 лет. Он пришел работать в издание в 1951 году, сразу после окончания Московского государственного института международных отношений.