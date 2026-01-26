Реклама

Россия
02:50, 26 января 2026Россия

В Москве загорелся храм

На севере Москвы произошло возгорание в храме
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

На севере Москвы произошло возгорание в храме. Об этом сообщает Рен ТВ со ссылкой на источник.

Дым с купола виден на высоте 15 метров. По предварительным данным, произошло короткое замыкание в электрическом котле.

На месте происшествия работают службы столицы. Предварительно, загорелся храм Усекновения главы Святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее пожар произошел на территории Тимирязевской академии в Москве. Сообщалось, что он начался в учебно-производственном корпусе на Лиственничной улице, где находится птичник.

