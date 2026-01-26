Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:44, 26 января 2026Бывший СССР

В Раде заявили о союзе Зеленского и Тимошенко

Дубинский: Тимошенко является союзником Зеленского, так как не осудила конфликт
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Бывший премьер-министр Украины, лидер фракции «Батькивщина» (с украинского — «Отечество») Юлия Тимошенко является союзником президента Украины Владимира Зеленского, так как не осудила конфликт на Украине. Об этом заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в Telegram.

«Тимошенко так и не выступила ни против войны, ни в защиту политзаключенных, из чего я делаю простой вывод — она союзник Зеленского», — написал парламентарий.

По его словам, попытка Тимошенко подкупить депутатов Верховной Рады также была в интересах украинского лидера, на которого, по мнению Дубинского, давит руководитель фракции Верховной Рады «Слуга народа» Давид Арахамия.

В ночь на 14 января сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками в офис партии «Батькивщина» в Киеве. Тимошенко предъявили подозрение в том что она предлагала депутатам Рады десять тысяч долларов в месяц за голосование на двух пленарных заседаниях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта причина перемены позиции Белого дома по захвату Гренландии

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда взялась теория о двойниках Путина и что сам президент говорил об этом

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Россиянин захотел купить прощение сбитого им полицейского

    Покупатель российской нефти предложил новый способ оплаты

    Лукашенко усомнился в автомобильном ИИ

    В российском городе многоквартирный дом превратился в парную

    Макрона уличили в желании стать «суперпрезидентом» Европы

    Лайнер с сотнями пассажиров застрял во льду недалеко от Антарктиды и попал на видео

    Популярная российская блогерша попала в аварию за границей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok