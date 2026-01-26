В Раде заявили о союзе Зеленского и Тимошенко

Дубинский: Тимошенко является союзником Зеленского, так как не осудила конфликт

Бывший премьер-министр Украины, лидер фракции «Батькивщина» (с украинского — «Отечество») Юлия Тимошенко является союзником президента Украины Владимира Зеленского, так как не осудила конфликт на Украине. Об этом заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в Telegram.

«Тимошенко так и не выступила ни против войны, ни в защиту политзаключенных, из чего я делаю простой вывод — она союзник Зеленского», — написал парламентарий.

По его словам, попытка Тимошенко подкупить депутатов Верховной Рады также была в интересах украинского лидера, на которого, по мнению Дубинского, давит руководитель фракции Верховной Рады «Слуга народа» Давид Арахамия.

В ночь на 14 января сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками в офис партии «Батькивщина» в Киеве. Тимошенко предъявили подозрение в том что она предлагала депутатам Рады десять тысяч долларов в месяц за голосование на двух пленарных заседаниях.