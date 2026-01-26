В сети обсудили внешность 18-летнего сына актрисы Екатерины Климовой

Пользователи сети обсудили внешность сына российской актрисы театра, кино и дубляжа Екатерины Климовой Корнея Петренко. Фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда сериала «Бедная Настя» поделилась снимком, на котором она запечатлена вместе со своим 18-летним наследником в бассейне. Так, знаменитость предстала перед камерой в черном купальнике, сидя на матрасе в виде шезлонга, а молодой человек — в красно-белых шортах.

Подписчики Климовой удивились внешностью сына артистки. «Какой красавец подсушенный», «Красивый парень, статный. Неудивительно, прекрасные гены», «У прекрасных родителей шикарный сын», «Катя, вам верят, что это сын, а не бойфренд?», «Зачем врать, что вы его мама? Вы же его старшая сестра», «Корнея случайно не принимали за вашего мужа?» — интересовались комментаторы.

Ранее Климова раскрыла секрет красоты и стройности в 47 лет.