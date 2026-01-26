Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:10, 26 января 2026Мир

В Тегеране дали неутешительный совет солдатам США

Азизи: Надеюсь, если США допустили ошибку, их солдаты уже попрощались с семьями
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Bo Amstrup / Reuters

Солдатам Соединенных Штатов Америки (США) посоветовали успеть попрощаться со своими семьями, если все же по указу американского лидера будет совершена еще одна атака на Иран. Пост с предостережением и советом опубликовал на своей странице в социальной сети Х председатель комитета национальной безопасности исламской республики Эбрахим Азизи.

«Надеюсь, что если США все-таки допустили ошибку, следуя просчетам своего невменяемого президента, то ее солдаты в регионе уже успели попрощаться со своими семьями», — написал Азизи.

До этого стало известно о том, что Дональд Трамп направил к Ирану американскую армаду, якобы «на всякий случай».

Ранее же американский лидер заявил о том, что Иран будет стерт с лица земли, если руководство Исламской Республики попытается осуществить угрозы в его адрес.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Против правой руки Си Цзиньпина возбудили уголовное дело. Чиновник обвиняется в передаче США данных о ядерном оружии Китая

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Китаю в совершенствовании оружия помогли голуби и ястребы

    В App Store и Google Play появилась игра-симулятор побега из тюрьмы ВСУ

    Десятки сторонников Болсонару пострадали от удара молнии на митинге в Бразилии

    В Британии назвали ключевой удар России по украинской обороне

    В Тегеране дали неутешительный совет солдатам США

    Мирошник назвал цель новых ударов ВСУ по России

    Парам подсказали пикантный способ снизить риск измен

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok