Жертвам подмены в российском роддоме отказали в компенсации из-за одной ошибки

Жертвам подмены в роддоме Лесозаводска отказали в компенсации из-за ошибки

Жертвам подмены в роддоме Лесозаводска отказали в компенсации в 30 миллионов рублей из-за одной ошибки. Как сообщило издание Baza в Telegram-канале, суды ссылаются на дыру в законах времен СССР.

По данным российского издания, в 1989 году мать из Лесозаводска лежала в одной палате с пациенткой. Женщины родили в один день, и врачи принесли им детей с одинаковыми бирками — на них была одна и та же фамилия. Врачи успокоили, что перепроверили данные и, несмотря на ошибку, выдали сыновей правильно.

Женщины десятилетиями жили в сомнениях и подозревали, что это не их дети. Когда одному из мужчин исполнилось 34 года, близкие уговорили его сдать ДНК-тест. Исследование подтвердило самые страшные опасения — степень родства оказалась нулевой. После обнародования результата у одной из жертв подмены возникло «расстройство адаптации», из-за которого он не может вернуться к нормальной жизни.

На протяжении трех лет обе семьи пытаются добиться справедливости в судах. Они хотят от Минфина, Минздрава и региональных властей компенсацию в 30 миллионов рублей. По делу проходят 10 пострадавших — подмененные мужчины и восемь их родственников, которые долгое время проживали с неродными людьми.

Нижестоящие суды отказали в иске. Они аргументировали это тем, что советские законы не предусматривали компенсацию морального вреда в современном понимании, а значит нынешние нормы к ситуации не применимы. Пострадавшие семьи не согласны.

Они намерены обратиться в Верховный суд России и добиться включения подобного случая в правоприменительную практику.

