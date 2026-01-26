Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:43, 26 января 2026Россия

Жертвам подмены в российском роддоме отказали в компенсации из-за одной ошибки

Жертвам подмены в роддоме Лесозаводска отказали в компенсации из-за ошибки
Майя Назарова

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Жертвам подмены в роддоме Лесозаводска отказали в компенсации в 30 миллионов рублей из-за одной ошибки. Как сообщило издание Baza в Telegram-канале, суды ссылаются на дыру в законах времен СССР.

По данным российского издания, в 1989 году мать из Лесозаводска лежала в одной палате с пациенткой. Женщины родили в один день, и врачи принесли им детей с одинаковыми бирками — на них была одна и та же фамилия. Врачи успокоили, что перепроверили данные и, несмотря на ошибку, выдали сыновей правильно.

Женщины десятилетиями жили в сомнениях и подозревали, что это не их дети. Когда одному из мужчин исполнилось 34 года, близкие уговорили его сдать ДНК-тест. Исследование подтвердило самые страшные опасения — степень родства оказалась нулевой. После обнародования результата у одной из жертв подмены возникло «расстройство адаптации», из-за которого он не может вернуться к нормальной жизни.

На протяжении трех лет обе семьи пытаются добиться справедливости в судах. Они хотят от Минфина, Минздрава и региональных властей компенсацию в 30 миллионов рублей. По делу проходят 10 пострадавших — подмененные мужчины и восемь их родственников, которые долгое время проживали с неродными людьми.

Нижестоящие суды отказали в иске. Они аргументировали это тем, что советские законы не предусматривали компенсацию морального вреда в современном понимании, а значит нынешние нормы к ситуации не применимы. Пострадавшие семьи не согласны.

Они намерены обратиться в Верховный суд России и добиться включения подобного случая в правоприменительную практику.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге родился неизлечимо больной ребенок из-за халатности врачей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы все время откатывались». Бойцы «Азова» сдались в плен под Димитровом. Что рассказал о сражении их темнокожий командир?

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Стало известно об охвате Константиновки российскими военными

    Женщина родила чужого ребенка и подала в суд на клинику

    Раскрыто место саммита глав МИД стран G20 в США

    Российские танкисты рассказали о «Терминаторе» в зоне СВО

    В ВСУ высказались о наркоманах и аутистах на фронте

    ВС России начали наступление на новом участке под Харьковом

    Поезд снес автомобиль в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok