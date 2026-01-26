Реклама

Жители российского города пожаловались на проблемы с мобильным интернетом

Жители Санкт-Петербурга пожаловались на проблемы с мобильным интернетом
Мария Большакова
Жители Санкт-Петербурга пожаловались на проблемы в работе мобильного интернета. Информация об этом появилась на портале по отслеживанию сбоев Downdetector.su.

По информации от 26 января, за сутки о неполадках в работе сети сообщили более 1,5 тысячи петербуржцев. Количество жалоб за час превысило 370.

Причины проблем с интернетом в российском городе не уточняются. Отмечается, что неполадки наблюдаются у клиентов нескольких мобильных операторов.

В конце декабря 2025 года сообщалось, что жители Санкт-Петербурга пожаловались на отключение мобильного интернета. Уточнялось, что сети не было рядом с Московским вокзалом, в Василеостровском, Адмиралтейском и в других районах.

До этого депутат Госдумы Андрей Свинцов предупредил, что мобильный интернет могут отключить в новогоднюю ночь. По его словам, эта мера необходима для обеспечения безопасности россиян.

