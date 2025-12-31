Жители российского города пожаловались на отключения мобильного интернета

Жители Санкт-Петербурга пожаловались на отключения мобильного интернета

Жители Санкт-Петербурга пожаловались на отключения мобильного интернета, об этом сообщает издание «Фонтанка».

Пользователи из российского города сообщают, что соединения нет в ряде районов, среди них Московский вокзал, Парнас, Василеостровский, Московский, Адмиралтейский, Красносельский районы.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что мобильный интернет может быть отключен в регионах в любое время, в том числе в новогоднюю ночь. Такое решение будет принято по соображениям безопасности.