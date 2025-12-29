Россиян предупредили о возможном отключении интернета в новогоднюю ночь

Свинцов: Мобильный интернет может быть отключен в новогоднюю ночь

Мобильный интернет может быть отключен в регионах в любое время, в том числе в новогоднюю ночь. Такое решение будет принято по соображениям безопасности. Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов, передает ТАСС.

«Именно мобильный интернет — да, могут отключать для того, чтобы обеспечить безопасность наших граждан, чтобы они смогли спокойно выходить на улицы праздновать Новый год или другие праздники», — рассказал он. По словам депутата, такие меры обеспечения безопасности россиян вводятся из-за нынешних реалий.

Свинцов отметил положительный эффект отключения мобильного интернета. По его словам, граждане России смогут отдохнуть от социальных сетей во время новогодних праздников.

Ранее стало известно об основных уловках мошенников, которые могут быть использованы в новогодние праздники. Например, мошенники могут публиковать объявления с выгодными предложениями по продаже техники или игрушек. Злоумышленники также могут рассылать вредоносное программное обеспечение под видом новогодней открытки.