Звезда «Сватов» рассказала об отношениях с родственниками с Украины

Актриса Железняк заявила, что общается с родственниками с Украины

Российская актриса театра и кино и звезда сериала «Сваты» Олеся Железняк заявила, что поддерживает связь с родственниками с Украины, но старается не обсуждать с ними политические темы. Об этом она сообщила в интервью РИА Новости.

«Мы общаемся, поздравляем с праздниками друг друга, какие-то сложные темы просто не обсуждаем», — отметила актриса.

Ранее Олеся Железняк заявила, что ей отказали в главной роли в проекте из-за поддержки специальной военной операции (СВО) на Украине. По ее словам, она потеряла роль из-за коллеги, отказавшейся играть с ней из-за политической позиции. Железняк не стала называть картину, о которой идет речь. Артистка добавила, что сначала обижалась на актера, но позже отпустила ситуацию. Железняк отметила, что не получает выгоды от того, что поддерживает проведение СВО на Украине.