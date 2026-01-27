Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:44, 27 января 2026Путешествия

Аэропорт Москвы вернулся к штатной работе на фоне непогоды

Шереметьево вернулся к штатной работе 27 января
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Московский аэропорт Шереметьево вернулся к штатной работе на фоне непогоды 27 января. Об этом сообщается в Telegram-канале авиагавани.

Уточняется, что Шереметьево принимает и выпускает самолеты, однако из-за метеоусловий возможны задержки во время наземного обслуживания самолетов. Кроме того, может быть увеличено время прохождения пассажирами всех процедур в аэропорту.

Шереметьево не принимал самолеты с 09:00 до 12:00 мск 27 января из-за плохой погоды. В столичных аэропортах Внуково и Домодедово, в свою очередь, сообщили о штатной работе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это абсолютно неверно». Белый дом спешно опроверг резкий ультиматум Киеву. О чем идет речь?

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Премьер Британии спародировал Макрона

    Аэропорт Москвы вернулся к штатной работе на фоне непогоды

    Страны Северной Европы захотели использовать Россию в своих целях

    Скрученный силовиками российский подросток попал на видео

    Появились подробности о смерти бывшего тренера сборной России по футболу

    Рекордную прибыль предсказали сегменту экономики России

    Раскрыта причина нападения россиянина с ножом на жену и 14-летнего сына

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok