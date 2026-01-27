Аэропорт Москвы вернулся к штатной работе на фоне непогоды

Шереметьево вернулся к штатной работе 27 января

Московский аэропорт Шереметьево вернулся к штатной работе на фоне непогоды 27 января. Об этом сообщается в Telegram-канале авиагавани.

Уточняется, что Шереметьево принимает и выпускает самолеты, однако из-за метеоусловий возможны задержки во время наземного обслуживания самолетов. Кроме того, может быть увеличено время прохождения пассажирами всех процедур в аэропорту.

Шереметьево не принимал самолеты с 09:00 до 12:00 мск 27 января из-за плохой погоды. В столичных аэропортах Внуково и Домодедово, в свою очередь, сообщили о штатной работе.

