Столичный аэропорт закрыли на прилет самолетов из-за непогоды

Аэропорт Шереметьево закрыли на прилет самолетов из-за непогоды

Московский аэропорт Шереметьево закрыли на прилет самолетов из-за непогоды. Об этом говорится в официальном Telegram-канале столичной воздушной гавани.

Уточняется, что аэропорт не будет принимать рейсы с 09:00 по 12:00 мск. «Авиакомпании корректируют расписание полетов», — говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендовали узнавать актуальную информацию о рейсах в контакт-центрах или по каналам коммуникации авиаперевозчиков и воздушной гавани. В столичных аэропортах Внуково и Домодедово, в свою очередь, сообщили о штатной работе.

26 января десятки рейсов отменили или задержали в России из-за сбоя в системе бронирования Leonardo. Также на протяжении двух часов не работал сервис регистрации пассажиров и багажа Astra.

