20:12, 26 января 2026

Десятки рейсов отменили или задержали в России из-за сбоя в системе бронирования

АТОР: 70 рейсов отменили или задержали в российских аэропортах 26 января
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Десятки рейсов были отменены или задержаны из-за сбоя в системе бронирования Leonardo. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что Leonardo и система регистрации пассажиров и багажа Astra не работали в течение двух часов 26 января. Всего за это время в десяти крупнейших российских аэропортах задержаны или отменены 70 рейсов. Хотя в настоящее время проблема устранена, авиагаваням необходимо некоторое время на налаживание расписания.

О сбоях в российском сервисе бронирования стало известно 26 января. Причиной назвали проблемы на стороне провайдера — компании «Сирена Трэвел».

