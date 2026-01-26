Реклама

16:40, 26 января 2026Путешествия

Российские авиакомпании сообщили о сбое в системе бронирования Leonardo

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Множество российских авиакомпаний столкнулись со сбоем в общей системе бронирования Leonardo. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, о проблемах заявили «Аэрофлот», «Победа», «Ямал», AZUR air и другие. В связи с этим возникли затруднения с регистрацией пассажиров и багажа, оформлением, переоформлением и возвратом билетов, а также оплатой дополнительных услуг. Ситуация может повлиять и на расписание рейсов — пассажиров предупреждают о корректировках.

Более того, примерно в то же время сбой произошел и в системе регистрации «Астра», которая используется более чем в 130 аэропортах России и СНГ, а также в системе продаж «Сирена». Это в том числе повлияет на работу авиагаваней.

Систему Leonardo используют более 60 авиакомпаний, в том числе зарубежные «Белавиа» и Conviasa.

Ранее сообщалось, что в России изменятся правила авиаперелетов. С 1 марта перевозчики обязаны будут заблаговременно уведомлять пассажиров об условиях перелета, порядке изменения билета, отказа от перевозки и возврата денег.

