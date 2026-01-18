Депутат Госдумы Якубовский: С 1 марта в России изменят правила авиаперелетов

В России изменятся правила авиаперелетов. С 1 марта перевозчики обязаны будут заблаговременно уведомлять пассажиров об условиях перелета, порядке изменения билета, отказа от перевозки и возврата денег, рассказал депутат Госдумы Александр Якубовский, передает РИА Новости.

По словам парламентария, эти обязанности авиакомпаний впервые закрепят детально в правилах перевозок. Отдельный блок нововведений коснется семей с детьми: детям до 12 лет и их сопровождающим обязаны будут предоставить соседние места на борту без доплаты.

«Устраняется правовая неопределенность в вопросе вынужденного отказа от перелета. Вводится конкретный критерий задержки рейса более чем на 30 минут от времени, указанного в билете, при котором пассажир имеет право на возврат денежных средств», — продолжил Якубовский.

Кроме того, вводится подробный регламент обязанностей авиакомпаний по обеспечению пассажиров питанием и водой, а также их размещением на случай задержки рейсов.

Изменения утверждены приказом Минтранса России №341.

В декабре сообщалось, что россияне смогут летать в Малайзию прямыми рейсами. Есть вероятность, что прямое авиасообщение будет запущено уже в первой половине 2026 года.